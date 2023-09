Ex-funcionário processa o rapper Kanye West

Tony Saxon, ex-funcionário do Kanye West, processou o rapper por ter sido obrigado a trabalhar em “condições perigosas” e a dormir no chão.

Tony Saxon processou o rapper Kanye West por, alegadamente, o músico o ter obrigado a trabalhar em “condições perigosas” e a dormir no chão de uma propriedade que estava a reformar.

Segundo avança a “Sky News”, West pediu a Saxon que removesse as janelas e que desligasse a eletricidade da casa, uma vez que o objetivo era tornar a propriedade numa espécie de “abrigo anti-bombas”.

De acordo com o processo judicial iniciado no Tribunal Superior de Los Angeles, Estados Unidos, West demitiu ilegalmente Saxon depois deste se recusar a cumprir os pedidos “perigosos” do rapper.

O funcionário foi contratado pelo ex-marido de Kim Kardashian em setembro de 2021 como gerente de projeto. As suas funções incluíam inspeção das obras, de serviços de limpezas, de demolição e contratação de empregados.

Foi prometido a Saxon o pagamento de 20 mil dólares por semana (cerca de 18 mil euros), mas este valor só lhe terá sido dado ao fim de um mês, juntamente com 100 mil dólares (93 mil euros) para custos da construção.

“Ele não paga a ninguém”, referiu, à mesma publicação, o queixoso. Em outubro de 2021, de acordo com o processo, Saxon reclamou que estava “esgotado” das longas horas e precisava de tempo para descansar, mas foi ignorado pelo artista.