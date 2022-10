Ex-jogador do Sporting João Palhinha já foi pai pela primeira vez

João Palhinha, ex-jogador do Sporting, já anunciou, esta terça-feira, 25 de outubro, que foi pai pela primeira vez há um dia.

24 horas após o primeiro filho do casal, João Maria, ter nascido, o atleta da Seleção Nacional partilhou a novidade com os seguidores no perfil da rede social Instagram.

“Este dia que jamais esqueceremos, como aquele filme que vemos muitas vezes, nascemos os três!” confessou o futebolista numa publicação que fez com a companheira, Patrícia.

“Queremos crescer contigo, dar-te a mão e mostrar-te o mundo que te espera! Bem-vindo, filho! João Maria. 24/10/2022”, acrescentou.

Várias caras conhecidas como Ana Guiomar, Ricardo Oliveira, Anna Duarte, Diogo Valsassina e Cláudia Sousa deram os parabéns ao casal na secção de comentários do “post”.

Atualmente, o médio português está ao serviço do Fulham, da primeira liga inglesa. Por isso, João Palhinha vive com a família em Londres, Inglaterra.