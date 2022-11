Ex-marido de Carolina Deslandes apresenta nova namorada

Diogo Clemente, ex-marido da cantora Carolina Deslandes, apresentou publicamente a nova namorada nas redes sociais.

O músico Diogo Clemente voltou a estar apaixonado. O ex-companheiro e pai dos três filhos de Carolina Deslandes apresentou a nova namorada nas redes sociais: segundo a revista “Flash” chama-se Manuela Marques e é influenciadora digital.

“Aceita seres a obra que ao domingo Deus quis fazer em vez de descansar. Pintou-te traço a traço, pingo a pingo, adormeceu e deixou-te a secar”, escreveu o músico nesta quinta-feira no perfil de Instagram.

De acordo com a revista “Nova Gente”, Carolina Deslandes já reagiu ao namoro do “ex”, na resposta a um comentário de uma fã de Diogo Clemente, que escreveu no Instagram do músico que Manuela Marques “tem ares de Carolina”.

“O pai dos meus filhos assume uma relação e há logo um comentário a dizer ‘tens ares de Carolina’. Isto é tóxico e sem noção. As pessoas não são personagens da internet, são de carne e osso e têm as suas vidas. Desejo ao Diogo, como sempre, o melhor do mundo e a esta relação também. Vivam e deixem viver”, respondeu Carolina Deslandes.