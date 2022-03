Ex-marido de “Pipoca” revela que faz terapia: “Ninguém é feliz sem uma boa saúde mental”

Ricardo Martins Pereira, ex-marido de “Pipoca”, assumiu que faz terapia porque “procurava felicidade na felicidade dos outros.

O empresário, conhecido por “O Arrumadinho”, contou numa publicação nas redes sociais, esta segunda-feira, que está a fazer terapia há dois meses, data em que anunciou publicamente a separação com Ana Garcia Martins, conhecida por “Pipoca Mais Doce”.

“Passamos uma parte significativa da nossa vida a olhar para o lado, para o que não interessa, para o que é acessório, para as distrações, quando na verdade deveríamos estar a olhar em frente, para o que verdadeiramente importa”, afirmou na reflexão partilhada no Instagram.

“Todos os dias tenho a certeza de que se aprender a focar-me no que verdadeiramente importa serei mais feliz e realizado. Uma das coisas em que mais tenho trabalhado nos últimos meses, com a minha terapeuta, é em dar prioridade à minha felicidade, e abstrair-me de procurar opções de vida que agradem aos outros e façam os outros felizes. […] Desde sempre que procurei tomar decisões que fizessem felizes os que me estão mais próximos, filhos, família, e, depois, procurava a minha felicidade na felicidade dos outros”, acrescentou.

Ricardo Martins Pereira revelou ainda que com a ajuda da terapeuta entrou “numa nova dimensão de vida” nos últimos dois meses.

“Não tenham medo da terapia. A terapia é para os fortes, não é para os fracos. É para os que têm consciência de que não sabem tudo, das suas fragilidades, e não têm medo de pedir ajuda. Ninguém é feliz sem uma boa saúde mental. E quando olhamos para o lado, e não em frente, é quase certo que iremos embater de frente com uma parede”, completou.

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira separaram-se primeiramente há quatro anos. No entanto, a blogger confirmou a mais recente separação no programa “Conta-me”, da TVI.

O ex-casal tem dois filhos em comum, Mateus e Benedita.