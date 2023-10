Ex-mulher de Daniel Alves revoltada: “Cheguei a defendê-lo publicamente e arrependo-me muito”

Acusado de ter violado uma jovem em Barcelona, Daniel Alves encontra-se a aguardar julgamento. A ex-mulher veio a público falar sobre o jogador.

Foi no dia 31 de dezembro de 2022 que o caso de Daniel Alves, antigo jogador do FC Barcelona, veio a público. O atleta foi acusado de ter violado uma jovem numa discoteca em Barcelona, Espanha, e aguarda julgamento em prisão preventiva.

Durante o processo, Daniel Alves contou com o apoio da ex-mulher e mãe dos dois filhos, Dinorah Santana, de quem está separado há 12 anos. Em várias entrevistas, concedidas durante os últimos meses, Dinorah mostrou-se do lado do jogador, mas agora, ao portal “UOL”, a mulher afirmou que as declarações foram ensaiadas e referiu estar arrependida: “Ajudei por ser o pai dos meus filhos e arrependo-me justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases”.

Segundo a página “Estadão”, a ideia dos advogados seria utilizar a família do jogador para ganhar vantagem no processo. “A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e arrependo-me muito. Hoje não quero saber da sua existência. Para mim, ele morreu”, notou Dinorah Santana.

Dinorah, mãe de Daniel, de 17 anos, e Vitória, de 16, relembrou, também, as traições por parte do jogador brasileiro enquanto estavam casados, entre 2008 e 2011.