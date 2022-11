Ex-mulher de Mastiksoul comenta entrevista do DJ na TVI: “Mente a toda a gente”

Marlene Carvalhosa, ex-mulher de Mastiksoul, comentou a entrevista que o DJ deu a Manuel Luís Goucha no programa “Goucha”, em que o artista afirma ter sido absolvido das acusações de violência doméstica pelo Tribunal da Relação.

A ex-companheira do produtor musical não se deixou ficar após a entrevista no vespertino e recorreu, este domingo, 13 de novembro, à rede social Tik Tok para comentar as palavras do ex-companheiro.

“Neste país ainda há palco para que o agressor se faça de vítima. Eu, como mulher, como mãe, vou expor os factos: agressão, ameaça e injúria. Factos provados no acórdão no âmbito do processo de violência doméstica”, explicou.

“Sou solidária com todas as vítimas que por medo se calam. O meu agressor é o pai do meu filho, Fernando Figueira, mais conhecido como Mastiksoul. Tenho muito para vos contar”, prosseguiu.

Marlene Carvalhosa deixou o seu testemunho em vários vídeos publicados, nos quais acusa ainda Mastiksoul de ser mentiroso. “Mente. Mente a toda a gente. Inclusive na televisão, sem qualquer vergonha”, afirmou.

“O mais grave é que isto não afeta só a mim. Afeta a voz, o lugar de todas as vítimas que precisam de coragem para serem livres”, acrescentou.

A relação entre o ex-casal durou seis anos, com várias paragens pelo meio. Os dois têm em comum o filho, Santiago, de cinco anos.