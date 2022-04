Ex-mulher de Salvio recorda atropelamento: “Arrastou-me para a frente e para trás”

Magali Aravena, a ex-mulher do ex-jogador do Benfica Salvio, confirmou que foi atropelada pelo atleta do Boca Juniors. “Arrastou-me para a frente e para trás”.

“Jamais quis bater em alguém, só lhe pedi para ele sair do carro. Arrastou-me para a frente e para trás”. É com estas palavras que Magali Aravena descreve o incidente com o ex-marido, Salvio, que terá atropelado a mulher e estava a ser procurado pela polícia argentina.

Em declarações à América TV, citadas pelo jornal “Olé”, Magali Aravena garantiu, ainda, que nunca agrediu o antigo médio do Benfica.

“Separei-me há três semanas e há uma mudei-me com os meus filhos. Jamais tive um pau para lhe bater. Vou para o vidro do pendura porque o meu marido tinha o dele fechado”, concluiu a modelo.

O jogador do Boca Juniors está, agora, impedido de estar a menos de 300 metros da ex-mulher, de sair da Argentina e de conduzir durante um mês.