Ex-namorada apoia Guarín depois da detenção do médio ex-FC Porto

Sara Uribe, antiga namorada de Fredy Guarín, escreveu um texto de apoio ao ex-jogador do FC Porto, que foi detido depois de um episódio de violência doméstica.

Guarín, que alinhou nos “azuis e brancos” entre 2008 e 2011, foi detido na passada quinta-feira em Envigado, na Colômbia, após uma violenta discussão com os pais, que, segundo as autoridades, resultou “num confronto físico” e em “alguns ferimentos”.

Sara Uribe, antiga namorada de Fredy Guarín, publicou no perfil de Instagram uma imagem do médio com as cores da seleção colombiana.

“Fico com esta imagem para sempre, porque és o pai do meu filho. Renascerás como uma Fénix. Estiveste cá para me dar apoio e aqui estaremos para sempre”, referiu a conhecida modelo.