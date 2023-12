Ex-namorada de Nuno Graciano fala finalmente sobre a morte do apresentador: “Deixou um enorme vazio”

A ex-namorada de Nuno Graciano falou, finalmente, sobre a morte do apresentador para escrever um texto nas redes sociais.

Talita Barbosa, ex-namorada de Nuno Graciano, foi, também, a última companheira do apresentador, que morreu há três semanas. Depois de algumas semanas em silêncio, a pintora escreveu um texto carregado de emoção nas redes sociais.

“Têm sido dias difíceis desde que tudo aconteceu, não há um dia que eu não pense nele…. Tive que me recolher para tentar processar e entender a dura perda do Nuno”, começou por justificar no perfil de Instagram.

“O Natal sempre foi a época do ano mais importante para mim e para minha família, pois significa união, amor, esperança e tempo de renovação, independente do local do mundo onde estivéssemos, retornávamos para a casa dos meus pais para nos reunirmos, era sagrado… É a época do ano mais significativa”, lembrou.

“Nesse ano em particular, a ausência do Nuno e a imensa saudade dele ecoam em cada conversa, em cada pensamento e em cada oração e para mim, por mais que não estivéssemos mais juntos como um casal, éramos amigos e torcíamos pela felicidade um do outro, tem sido bastante doloroso, como sei que também tem sido para os amigos e para a família do Nuno, que eu adoro imensamente”, acrescentou Talita Barbosa.

“Desejo muito que ele esteja em paz porque sempre foi uma pessoa pura com um coração gigante, amigo de verdade, um ser humano altruísta que ajudava a todos sem esperar nada em troca, seu bom humor alegrava toda gente, além de ser um super pai e um grande filho, eu admirava muito a forma como ele encarava a vida e seus desafios, era uma inspiração pois sempre havia uma palavra de otimismo. O grande legado do Nuno é o amor imenso que ele tinha pelas pessoas e pela vida!”, disse ainda.

“Só sei que Nuno deixou um enorme vazio neste mundo e nós sentiremos muita muita muita falta dele. Pessoas assim especiais acabam por se tornar imortais”, rematou Talita Barbosa.