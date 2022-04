Ex-namorada de Wuant afirma que vídeo polémico “foi um erro”

Ana, ex-namorada de Wuant, afirmou que o vídeo polémico publicado pelo youtuber, no qual anunciou o término da relação amorosa, “foi um erro”.

A ex-namorada do youtuber publicou um vídeo no canal de YouTube, este domingo, em que defendeu Wuant, revelando que a ideia de explicar o motivo do término do namoro “foi de ambos”.

“Não quero que ponham em causa a carreira dele por um vídeo que não tem contexto suficiente”, sublinhou. “Estive cinco anos numa relação. Aprendi muito, cresci e sinto que agora, nesta etapa nova da minha vida, neste capítulo novo, vou aprender muito mais sobre mim mesma”, adiantou.

“Vou focar-me em mim mesma, […] no meu trabalho e acredito que vou sair daqui uma pessoa muito mais forte”, afirmou.

Sobre a ex-relação, Ana referiu que nunca lhe faltou nada e que sempre foram transparentes. “Tivemos bons momentos e sempre tivemos uma relação transparente. Sempre que um de nós estava a sentir-se de uma certa forma tivemos abertura um com o outro”, acrescentou.

Recorde-se que Wuant publicou um vídeo no canal de YouTube na quinta-feira, no qual revelou que pensava em afastar-se da ex-namorada “há dois anos” porque queria viver “novas experiências”.