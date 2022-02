Ex-vencedora do “BB – Duplo Impacto” arrasa TVI por não ter sido convidada para a gala

Joana Albuquerque arrasou a TVI por não ter sido convidada para a gala de 29.º aniversário. A vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto” considera ter sido desprezada pela estação.

A ex-concorrente do “reality show” não gostou do facto de ter assistido à festa de aniversário de fora, assumindo que ficou “triste” com a situação. No perfil de Instagram, a designer criticou a estação de Queluz de Baixo.

“Fico triste por saber que contribui durante um ano para uma estação televisiva em três programas diferentes constantemente e pontualmente em muitos mais”, começou por apontar. “Depois de tantas horas que dei de mim, depois de me ter exposto a uma exaustão total a nível psicológico, depois de tanta pressão para contribuir para audiências, nem um convite”, prosseguiu.

“Como eu existem muitos outros que contribuíram para o sucesso dos programas. Acho que merecíamos um ‘obrigada’ visto que os ‘reality shows’ são aquilo que põe muitas vezes a TVI em #1 a milhas de outros canais. Mas é assim que nos agradecem, com desprezo. Somos diferentes em que aspeto?” prosseguiu.

“Contudo, fico feliz por vos ter desse lado ganhei-vos e a mim isso chega-me. Saber que desse lado tenho muita gente que gosta de mim, do meu trabalho, das minhas parvoíces diárias e que me acompanham todos os dias mesmo estando longe da televisão”, afirmou.

“E já me ia esquecendo da parte em que o Eduardo Madeira enxovalhou os concorrentes de ‘reality shows’ com preconceitos e atestados de burrice. Adorei. Representação e inclusividade zero”, concluiu Joana Albuquerque.