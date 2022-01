Exemplo: Cristiano Ronaldo desinfeta as mãos dos filhos

O CR7 está no Funchal, resguardado do Covid-19 depois de dois colegas da Juventus terem acusado positivo, e ensinou os filhos a limpar as mãos para prevenir a doença.

Um exemplo, em vídeo, que pode inspirar milhares de pessoas um pouco por todo o mundo: na sua casa, no Funchal, Cristiano Ronaldo desinfeta as mãos dos filhos e mostra como se faz a higiene das mãos em tempos da pandemia do Covid-19.

Nas imagens do vídeo é possível ouvir o craque português e as instruções de Georgina Rodríguez, que está ao fundo, a pegar num desinfetante e a lavar as mãos de Cristiano Jr, Alana Martina, Eva e Mateo.