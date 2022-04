Fã eterniza diretos do “Bicho” de Bruno Nogueira com tatuagem

Bruno Nogueira foi surpreendido por um seguidor que está com tantas saudades dos diretos do “Como É Que o Bicho Mexe?” que decidiu fazer uma tatuagem em forma de tributo.

O humorista mostrou-se chocado com a tatuagem que um admirador fez da sua cara na perna. No InstaStories, ferramenta do Instagram, o comediante partilhou a fotografia do resultado final.

“Santo deus”, escreveu Bruno Nogueira.

Os diretos de Bruno Nogueira no Instagram começaram como forma de fazer companhia aos admiradores durante a primeira fase de confinamento em Portugal, nos quais contou com a companhia de caras conhecidas como Nuno Markl, Salvador Martinha, Jessica Athayde, João Manzarra, Nuno Lopes, entre outros.