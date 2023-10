Fã surpreende César Mourão ao mostrar o seu nome tatuado

César Mourão encontrou uma fã que tinha o seu nome tatuado na perna. O comediante reagiu à homenagem.

César Mourão deparou-se com uma situação que o deixou surpreendido: uma fã tatuou o seu nome na perna, com o autógrafo do comediante. Confrontado com a situação, César partilhou nas redes sociais esta quinta-feira, dia 19 de outubro.

“Ah, fulana de tal gosta muito de mim… calma. Gostar, é tatuar o vosso nome numa perna meus meninos”, escreveu na legenda da publicação.

Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de reações. Vários mostraram ceticismo e questionaram se era real, outros admiraram a coragem e também houve quem criticasse o gesto.

De relembrar que o comediante será o próximo convidado do “Que História É Essa, Porchat?”, programa apresentado por Fábio Porchat. A emissão com César Mourão vai para o ar este domingo, 22 de outubro, às 22.50 horas, no canal Globo.