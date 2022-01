Fábia Rebordão e marido anunciam gravidez de forma original

Fábia Rebordão está à espera do primeiro filho e fez o anúncio de uma forma bastante original. A fadista publicou um vídeo onde canta um tema para o bebé.

A artista deu a notícia nesta segunda-feira, 25 de outubro, no seu perfil de Instagram. No vídeo partilhado a cantora surge acompanhada à guitarra pelo pai da criança, Jorge Fernando. A nova música da intérprete chama-se “Por Ti” e foi escrita para o pequeno bebé que ai vem.

Mais tarde, Fábia Rebordão publicou ainda algumas imagens onde exibe a sua barriga e que legendou com a letra da música.

“(…) Como é possível que então / Tenha mais que um coração / Cá por dentro a latejar

Imagino o teu olhar / Mesmo sem te conhecer / Já me estou a apaixonar, por ti (…), canta a fadista.

Na caixa de comentários, de ambas as publicações, as mensagens de parabéns e de afeto multiplicaram-se. “Muitos parabéns! Que bom!”, escreveu Helena Isabel, “Um beijinho muito grande!! Muitas felicidades família”, desejou Vera Fernandes ou “Meus queridos, desejo-vos as maiores felicidades nesta nova etapa do caminho, fico muito feliz por vocês, muito feliz por ti Fábia”, como escreveu a também fadista Mariza, são algumas das mensagens deixadas nos comentários.