Fábia Rebordão e os três meses da filha: “Do mais puro amor que invadiu o meu ser”

Fábia Rebordão mostrou-se rendida, esta quarta-feira, 29 de junho, à filha, Maria Inês, que completou três meses.

Depois de ter sido mãe, a fadista tem partilhado vários momentos desta primeira aventura na maternidade nas redes sociais. Desta vez, a artista assinalou o amor com que foi “invadida” com a chegada da bebé.

“Três meses de Maria Inês! Do mais puro, profundo e imenso amor que invadiu todo o meu ser, de forma desmedida. Parabéns, meu amor!” afirmou. “Sê sempre muito feliz com o mesmo sorriso contagiante com que despertas todos os dias”, acrescentou.

A bebé é fruto da relação amorosa entre a cantora e o guitarrista e produtor musical Jorge Fernando. Lembre-se que Maria Inês nasceu a 29 de março e, alguns dias depois, a fadista fez o anúncio nas redes sociais.

“Todo o imaginário torna-se diminuto perante a dimensão daquilo que senti quando a vi e senti fora de mim pela primeira vez!” escreveu, na altura.