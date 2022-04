Fábia Rebordão mostra o rosto da filha pela primeira vez

Fábia Rebordão e Jorge Fernando foram pais da filha, Maria Inês, no passado dia 29 de março e, decidiram agora, mostrar o rosto da bebé pela primeira vez.

Foi através de uma publicação no Instagram que a fadista e o músico apresentaram a recém-nascida ao mundo.

“ A vida manifesta-se de forma surpreendente… estamos imensamente felizes com a nossa pequena Maria Inês, com todo o amor que temos e mantemos no nosso seio, e com todos os momentos em que aprendemos juntos”, começou por escrever Fábia Rebordão.