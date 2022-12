Fábio Porchat reage a críticas sobre piada e afirma que não vai pedir desculpa

Fábio Porchat fez uma piada sobre Gkay, “influencer” brasileira, que não caiu bem a muitos seguidores, mas garante que não se vai desculpar.

A piada em questão foi proferida pelo humorista durante a cerimónia “Melhores do Ano”, e visava a também atriz e comediante, que referiu sentir-se “humilhada”. No entanto, Fábio Porchat garante que não irá pedir desculpa.

“Eu olho o Jô [Soares] e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”, brincou o comediante.

De notar que o ator e humorista se estava a referir à polémica e bizarra entrevista que Gkay deu a Tatá Werneck e que viralizou nas redes sociais.

Citada pelo G1, Gkay garantiu: “Dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar, realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos, e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”.

Posto isto, Fábio Porchat, gravou um vídeo para o Instagram em que se pronunciou sobre a situação: “Ela falou que o Natal foi estragado por causa dessa piada. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela. Porquê? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica na Netflix… Isso deve tê-la abalado”.

O também apresentador garantiu ainda que a sua piada “não tem nada de humilhante” nem “nada de agressivo” e afirmou: “Eu não pedi desculpas, porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa”.