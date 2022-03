Fadista Carminho sobre a experiência da maternidade: “Maravilhosa”

Carminho falou, esta quarta-feira, sobre a maternidade, sublinhando que a primeira experiência está a ser maravilhosa.

Depois de ter trocado alianças a dezembro de 2018, com João Gomes, e ter dado à luz a primeira filha, em maio, Carminho, de 35 anos, esteve, esta quarta-feira, no programa “Você na TV”, no qual revelou detalhes sobre esta fase.

“Não sei, acho que está a ser maravilhoso”, afirmou a artista, acrescentando que a família está “muito feliz” com o nascimento da bebé.

Este é o segundo casamento de Carminho. A artista divorciou-se em 2015, dois anos após ter dado o nó com Diogo Clemente, que anunciou recentemente a separação com Carolina Deslandes.