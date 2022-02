Família Aveiro junta-se para festa de aniversário [vídeo]

A família Aveiro juntou-se, esta sexta-feira, durante a quarentena para festejar o aniversário de um das sobrinhas de Cristiano Ronaldo, Alícia Beatriz.

O jogador de futebol da equipa da Juventus (Itália), Georgina Rodríguez, Elma, Dolores e Hugo, foram alguns dos familiares que estiveram presentes nas festividades deste final de semana.

No perfil de Instagram, Elma Aveiro publicou um vídeo do momento em que cantaram os parabéns e sopraram as velas do bolo de aniversário. “Este foi o aniversário da minha querida sobrinha! Família, amigos e amor. Sempre unidos!” escreveu.

https://www.instagram.com/p/B_H125YFF_Y/

Recorde-se que o internacional português está a passar a quarentena na Madeira, depois de ter sido decretado estado de emergência em Portugal devido à pandemia mundial da Covid-19.

