Família Carreira diverte-se a assistir ao jogo da Seleção Nacional

Tony Carreira e os filhos, Mickael e David, estiveram a assistir ao encontro de futebol da Seleção Nacional frente à República da Irlanda no Estádio do Algarve, em Faro.

Entre os milhares que fizeram a festa com vitória portuguesa, por 2-1 – dois golos de Cristiano Ronaldo -, estiveram os três cantores. No perfil de Instagram, Mickael Carreira mostrou a felicidade depois do segundo golo do jogador do Manchester United.

Numa primeira instância, o companheiro de Laura Figueiredo captou o seu irmão, David, nas bancadas a apoiar a Seleção das Quinas no jogo a contar para a qualificação do Mundial 2022, no Qatar.

A amizade entre a família Aveiro, nomeadamente, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, e Tony Carreira é do conhecimento público. A progenitora do atleta publicou vários testemunhos de amizade e apoio ao cantor.

Lembre-se que Dolores Aveiro surgiu ao lado do artista na primeira aparição pública de Tony Carreira depois da morte da sua filha mais nova, Sara, vítima de um acidente em dezembro do ano passado.