Família Carreira reage ao lançamento da música de Sara Carreira

A família Carreira reagiu publicamente ao lançamento do tema “Leva-me a Viajar”, de Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro do ano passado num acidente de viação na A1.

A mãe de Sara Carreira, Fernanda Antunes, recorreu ao perfil de Instagram para deixar uma mensagem nostálgica e repleta de saudades da sua filha, agradecendo o apoio do público.

“Leva-me a Viajar’. Respeitei a tua vontade meu amor, meu anjinho. Estou aqui por ti, para sempre. Que a tua bondade toque a alma de todos. Obrigada por dividirem e multiplicarem o amor”, pode ler-se na publicação.

David Carreira partilhou a música no Facebook, com a legenda: “Para sempre no meu coração!” Por sua vez, Mickael Carreira declarou-se à irmã Sara: “Amo-te!” Já o pai, Tony Carreira, publicou apenas o tema no perfil de Facebook.

Lembre-se que a canção estava a ser trabalhada por Sara Carreira antes de o acidente acontecer a 5 de dezembro do ano passado. Esta música foi divulgada no Youtube como o hino da Associação Sara Carreira.