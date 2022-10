Família de Catarina Severiano do “BB” responde depois de confronto com Miguel Vicente

A família de Catarina Severiano, concorrente do “reality show” “Big Brother”, na TVI, recorreu às suas redes sociais para fazer um comunicado sobre o confronto entre a jogadora e Miguel Vicente.

Em causa está a discussão da concorrente com o jovem algarvio na casa de banho da casa mais vigiada do país, em que Catarina Severiano acabou em lágrimas, molhada e com creme no cabelo.

“Venho por este meio esclarecer que a Catarina em momento algum específico disse o nome da mãe ou da irmã de quem quer que fosse. Disse ‘fala das tuas’”, pode ler-se nas redes sociais.

Foram ainda partilhadas mensagens como: “Isto é humilhação”, “A Catarina nunca disse que estava a falar de X mulher ou de y” ou “Isto é um desrespeito! Não se faz isto a nenhuma mulher”.