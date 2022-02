Família de Pedro Lima vestida de verde para recordar ator

Um mês após a morte de Pedro Lima, a família do malogrado ator vestiu-se de verde para homenagear o ex-atleta do Sporting.

Todos juntos… de verde. Um mês depois da morte de Pedro Lima, na Praia do Abano, em Cascais, a família uniu-se para homenagear o ator. E a forma encontrada por Anna Westerlund e os filhos foi vestirem a camisola do clube do intérprete, o Sporting.

Com a camisola do ator imortalizada na parede, a família de Pedro Lima posou junta para a fotografia e o filho mais velho, João Francisco, deu o mote: “Por cada Leão que cair, outro Leão se levantará”, escreveu o jovem no perfil de Instagram, recordando um velho ditado do clube de Alvalade.

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues, do Canal 11, da FPF e o ator da SIC Miguel Costa aplaudiram a iniciativa.