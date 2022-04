Família dividida: Diana Chaves longe do namorado e com o pai ausente no Natal

Com o namorado longe, a treinar o Moreirense, Diana Chaves também não vai ter a companhia do pai este Natal, por causa da covid-19.

Dias de solidão. Com o novo projeto profissional do namorado e pai da filha, que está a treinar o Moreirense, Diana Chaves está sozinha em casa com a pequena Pilar e, neste domingo, mostrou as saudades que sente de César Peixoto.

“Saudades”, resumiu a apresentadora do “Casa Feliz”, das manhãs da SIC, numa imagem em que se vê o técnico de futebol com Pilar ao colo, junto à piscina.

César Peixoto regressa a Lisboa para passar o Natal em família, mas quem vai estar ausente, devido à covid-19, é o pai da também atriz, Carlos Chaves.

“O meu pai já me disse que não há Natal, e nós aceitámos. Haja mais pessoas assim, pragmáticas e conscientes. Ele vai ficar na sua casinha. Levo-lhe as rabanadas e essas coisas todas e depois abusaremos das novas tecnologias, com as videochamadas… Acabamos por estar juntos na mesma”, confessou Diana Chaves à revista “TV Guia”.