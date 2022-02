Familiares de Rogério Samora com “Fé e esperança” na recuperação do ator

Há quase um mês internado no Hospital Amadora-Sintra, Rogério Samora mantém o estado clínico inalterado, mas a família tem esperança.

Sem novidades relevantes. Rogério Samora está quase há um mês internado no Hospital Amadora-Sintra, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória e o estado clínico mantém-se inalterado.

“Mais uma ida ao Hospital Fernando da Fonseca para voltar a apertar a mão e ter uns momentos de conversa com o Rogério Samora o estado de saúde dele continua sem sofrer alterações significativas, está estável e com prognóstico reservado segundo me foi dito pela médica de serviço da UCICardio”, referiu o primo do ator, Carlos Samora, nas redes sociais.

“Com a Fé e a Esperança de Todos nós, vamos dar-Lhe FORÇA para voltar ao nosso convívio e continuar a fazer o que gosta”, rematou Carlos Samora.

Recorde-se que o intérprete interpreta o músico “Cajó” na novela da noite da SIC “Amor, Amor”.