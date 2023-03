Famosas assinalam o Dia Internacional da Mulher

Esta quarta-feira, 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher, data celebrada por alguns rostos conhecidos nas redes sociais.

“A Pipoca Mais Doce”, como é conhecida Ana Garcia Martins, e Noémia Costa foram dois desses nomes.

“Feliz Dia da Mulher e coiso. E a todas as que dizem ‘neste dia não quero flores, nem chocolates, nem perfumes, nem roupa’, eu percebo, em sendo de má qualidade, também não aceito nada. Mas em bom? Oh pá, é mandar vir. Isso e tupperwares, que os meus estão todos sem tampa”, escreveu.

Já Noémia Costa decidiu recordar as mulheres da sua vida: “As mulheres da minha vida. A minha Eterna Mommy, a minha irmã e a minha filha. Sinto saudades de ti mommy e sem ti não seria a mulher que sou hoje. Mana cada vez que te olho vejo a Mommy. Filha és o meu Orgulho Menina/Mulher!”.

“Elas são as principais Mulheres da minha vida. A todas as Mulheres o meu apreço a minha vénia, por tudo aquilo que fazemos e aguentamos caladas. Que os dias ruins se tornem raros e os bons virem rotina. Dia Internacional da Mulher! Eu sou com muita Honra!”, rematou.