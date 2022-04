Famosos assinalam um ano desde a morte de Pedro Lima

Um ano após a morte de Pedro Lima, na praia do Abano, no Guincho, vários famosos reuniram-se para assinalar a data.

As apresentadoras Liliana Campos e Rita Ferro Rodrigues, a atriz Jéssica Athayde e o ator Miguel Costa foram algumas das figuras públicas que homenagearam o ator com publicações nas respetivas nas redes sociais.

Liliana Campos fez um tributo a Pedro Lima no Instagram. “Saudades do teu sorriso capitão”, pode ler-se numa fotografia que partilhou do ator.

“Sentimos a tua falta”, destacou Jéssica Athayde, numa publicação que partilhou com também uma fotografia de Pedro Lima.

Já o ator Miguel Costa admitiu que “não há um dia em que não pense” em Pedro Lima. “Querido Pedro, não há um dia em que não pense em ti. Trago-te comigo, penso nos melhores exemplos que me deste sempre. Nos valores: a família, os amigos, o desporto, a entrega no trabalho. A gentileza e a solidariedade. A bravura. Continuamos e continuaremos sempre juntos”, referiu.

Finalmente, Rita Ferro Rodrigues dedicou um poema ao amigo que partiu, de Daniel Faria, na obra “Oxálida”. “Fala/Ouvir-te-ei/Ainda que os segredos/As amoras me chamem/Diz-me/Que existirão lágrimas para chorar/Na velhice/Na solidão/Ainda que acordes os olhos dos deuses/Fala/Ouvir-te-ei/A coragem/Alguém de nós que já não está”.