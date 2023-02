Famosos brasileiros de luto após morte de jornalista Glória Maria

São vários os rostos conhecidos do Brasil que têm lamentado a morte da jornalista Glória Maria nas redes sociais.

Glória Pires e Luciana Huck são dois dos nomes que assinalaram a morte daquela que foi a primeira repórter a entrar ao vivo no “Jornal Nacional”.

“Quando precisei definir meu nome artístico, Gloria Maria já brilhava na tela da TV Globo e, por eu ser também Gloria Maria, decidi usar meu sobrenome, para não haver confusão, mas não adiantou… sempre riamos, entregando à outra as cartas dos fãs que recebíamos, trocadas. Seu sorriso, sua inteligência e seu carisma estarão sempre connosco. Meus sentimentos às filhas, aos familiares, amigos e fãs dessa mulher incrível. Descanse em paz, Xará!”, escreveu Glória Pires.

“Que difícil fazer este post. Nossa amiga, madrinha, referência, inspiração, uma mulher a frente do seu tempo, que admirávamos como profissional e amávamos como amiga.

Já com muitas saudades, me despeço com estes registos de carinho. Nossa relação pessoal era assim…puro carinho”, começou por escrever Luciano Huck.

“Alguns jornalistas têm a capacidade de impactar e transformar a profissão. Outros têm a capacidade de impactar e transformar o país. Poucos têm a capacidade de impactar e transformar as próprias pessoas. Gloria Maria, pioneira de tantos modos, foi das poucas a conseguir tudo isso no Brasil. Por isso tantos aplausos e todo o agradecimento a ela”, rematou.

Recorde-se que Glória Maria morreu esta quinta-feira, 2 de janeiro, no Rio de Janeiro, Brasil. A jornalista foi diagnosticada, em 2019, com um cancro no pulmão.