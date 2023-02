Famosos celebram Dia dos Namorados com declarações nas redes sociais

O Dia dos Namorados chegou, esta terça-feira, 14 de fevereiro, e com ele as mais variadas manifestações de amor.

Nas redes sociais são vários os rostos conhecidos que se mostram felizes com as “flechadas” do Cúpido e se declaram à sua cara-metade.

Exemplo disso é Mel Jordão que partilhou um conjunto de imagens ao lado do seu amado, Diogo Piçarra, e da filha, Penélope, para comemorar.

“Se um dia eu deixo de ser quem tu mais amas, eu deixo de ser tudo o que sou. Feliz Dia dos Namorados”, atirou.

Também Rita Ferro Rodrigues não conseguiu ficar indiferente ao amor que se faz sentir no ar e declarou-se a Ruben Vieira.

“Queres namorar comigo? Eu acho que isto tem tudo para resultar”, brincou.

Nesta lista de apaixonados segue Ruben da Cruz que foi mais além e criou um vídeo dedicado à sua companheira, Filipa Falcão.

“O sentimento que nos une é mais do que um feliz acaso, é uma história de vida e amor… Feliz Dia dos Namorados mamã do Salvador Maria!”, pode-se ler.

Patrícia Tavares não foi exceção e atirou: “Dia dos pirosos”, acrescentando ainda um emoji em forma de coração.

Já o “chef” Kiko Martins optou por uma citação de Fernando Pessoa: “‘Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo’”.

O jogador do Benfica Florentino Luís também se mostrou encantado com o amor e partilhou algumas palavras de afeto: “Cada dia com mais certeza que casei com a mulher certa. Para sempre minha eterna namorada. Te amo”.

Débora Monteiro e Miguel Mouzinho também celebraram o amor neste dia 14 de fevereiro com a partilha de um beijo apaixonado: “11 anos e seguimos juntos”, lê-se na legenda.

De notar que a atriz e o empresário são ainda pais de duas meninas, as gémeas Alba e Júlia.