Famosos divertem-se em família na “Aldeia do Natal”

O espírito natalício já chegou aos famosos que decidiram levar os mais pequenos à Aldeia do Natal, no Almada Fórum, em Almada.

Pedro Fernandes, Júlia Belard, Miguel Costa, Custódia Galego, Andreia Dinis e Naíde Costa foram algumas das caras conhecidas que marcaram presença neste evento e tiraram uma fotografia com o Pai Natal.

“Um urso e uma rena interativos, um teleférico animado e o regresso do Pai Natal, assim foi dado o mote à época mais mágica do ano no Almada Fórum, que recebeu em primeira mão um grupo de famílias VIP para uma manhã de muita diversão”, lê-se na nota de imprensa.

A Aldeia de Natal, que é sustentável, está montada na Praça da Natureza do centro comercial.

“Foi a pensar na importância de todos podermos voltar a viver a magia do Natal de forma segura, que este ano, o Almada Fórum criou uma aldeia de natal, com um urso polar e uma rena falantes, que cantam com o público; um teleférico animado com personagens natalícias que nos lembra a importância da mobilidade sustentável e que trouxe de regresso o saudoso Pai Natal, que se juntou, seguindo as normas de segurança, a esta morada bem especial! O velhinho das barbas brancas esteve pronto a receber todas as cartas e pedidos dos mais novos e não só!” refere o comunicado.