Famosos enviam mensagens de parabéns a Júlio Isidro

Júlio Isidro celebrou, este domingo, o 75.º aniversário. Por isso, houve caras conhecidas que enviaram mensagens de parabéns ao apresentador.

O comunicador, conhecido como o Senhor Televisão em Portugal, completa mais um ano e o seu perfil de Facebook encheu-se de testemunhos de carinho, amizade, admiração e muito amor.

A jornalista Isabel Angelino publicou uma fotografia de quando Júlio Isidro era pequeno, com a legenda: “Este jovem faz hoje anos? Quem consegue adivinhar quem ele é? Parabéns, a um amigo e colega admirado e amado por todos os portugueses. Parabéns Sr. Televisão! Parabéns, querido!”

Por sua vez, o novo diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, elogiou a capacidade de trabalho e o talento natural do amigo.

“O meu amigo Julio Isidro chega hoje, diz-se, aos 75 anos. Diz-se, mas talvez seja um exagero. Tão importante, completa este ano 60 anos de profissão. Pois não conheço espírito mais jovem, mente mais iluminada, operário mais laborioso que, ao talento natural, soma o método e a preparação. Antes de se falar no Cristiano Ronaldo e da sua obsessão pela perfeição e pelo detalhe, eu já poderia falar do Júlio. Acho que percebi esses traços de carácter quando, miúdo, o via lá nos corredores da Rádio Comercial antes de a TV nos ter juntado durante uns anos”, escreveu.

Já o cantor Marco António dedicou a Júlio Isidro um tema musical. “Hoje o nosso querido amigo Julio Isidro completa a sua septuagésima quinta volta ao Sol e acompanha assim a Terra em 27.375 voltas em torno de si mesma. Ontem no espetáculo dos Lucky Duckies em Alverca dedicámos-te o tema “Unforgettable”, ao “Sr. Inesquecíve”.l Parabéns querido amigo!” afirmou.

Além dos famosos, diversos internautas também fizeram questão de deixar a sua homenagem a Júlio Isidro.

