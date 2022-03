Famosos indignados com agressão de Will Smith a Chris Rock nos Óscares

A bofetada de Will Smith a Chris Rock nos Óscares, desta madrugada de domingo, 27 de março, está a ter impacto nas redes sociais e na Imprensa. Os famosos também já reagiram.

Diversas caras conhecidas juntaram-se aos milhares de comentários das redes sociais que repudiaram a agressão do artista ao humorista depois de este ter feito uma piada sobre o cabelo rapado da mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

Rita Ferro Rodrigues afirmou que “Will Smith não devia ter agredido Chris Rock”. “A minha linha vermelha é a violência física. Sim, é um episódio lamentável de ambos, de um machismo insuportável (quem não o consegue perceber, desculpem-me mas não vou explicar, há coisas demasiado óbvias e este tema da desconstrução do que é machismo já me provoca urticária)”.

“O ‘humorista’ faz a piada má, tem o seu direito, eu critico, estou no meu. Parece simples mas não é… porque quem critica um humorista é logo acusado de querer impor limites ao humor e de querer condicionar-lhe a liberdade de expressão”, prosseguiu.

“Conto esta história para vos explicar que, até por tudo isto, estaria em posição emocional de vos dizer: ‘grande Will Smith que deu um murro ao Chris Rock para defender a ‘sua’ mulher’. Não, nada justifica que alguém atropele uma pessoa por não gostar do que esta lhe disse. Nada justifica ultrapassar esta linha vermelha que nos distingue entre seres racionais e animais. E nestes tempo de guerra, onde a distinção de valores é crucial, eu sei exatamente de que lado me encontrar”, rematou.

Já Heitor Lourenço referiu que “nos tempos que correm qualquer tipo de violência não deveria ter palco”. “Não tem a ver com humor, não tem a ver com nada. É um lugar vazio lamentar as guerras quando a paz não faz parte de nós, no dia-a-dia”, disse.

Por sua vez, Fernando Alvim admitiu que quando vê alguém “perpetuar uma agressão como a de Will Smith” pensa na quantidade de pessoas que se sentirá inspirada para “replicar a sua atitude”.

“Na verdade, se alguém como Will Smith que está tão ligado ao humor e por isso – à partida – deverá ter uma sensibilidade maior faz isto, então para alguém que não a tenha, tudo se irá precipitar de uma forma mais rápida. E mais legítima”, acrescentou.

“E não é só no domínio do humor, repararem, de cada vez que alguém suba ao palco e diga algo com que não concordemos, subimos ao palco e agredimos ao estilo Will Smith. É bastante simples até. E ninguém está a salvo. Mesmo aqueles que estão a ler isto e estão a dizer “muito bem, é mesmo isto que deve ser”, disse ainda. “Mas calma, porque mesmo esses, têm que pensar que um dia estarão numa apresentação pública, numa apresentação de um trabalho na escola, num evento da empresa e no seguimento daquilo que estão a dizer publicamente alguém não gosta? É, é exatamente isso que estão a pensar, alguém se levanta, vai lá ter convosco e pronto faz uma Will Smithada”, afirmou.

“E de facto, é um ano óptimo para numa das cerimónias mais vistas do mundo, passarmos um acto de violência e zero tolerância, quando se estaria à espera que o destaque não fosse a agressão de Will Smith ao Chris Rock, mas sim da Rússia à Ucrânia. É, o mundo tem muito rapidamente de tratar da sua saúde mental”, lembrou.

Por fim, o apresentador Cláudio Ramos pediu à organização dos prémios que retirasse a estatueta de Melhor Ator a Will Smith. “Numa altura em que a violência está no ar que cada um de nós respira, que se luta para se evitar e não se alimentar, assistir a um ator dar um murro num apresentador porque este fez uma piada – sobre um assunto que poderá ser discutível para alguns – e ainda assim receber um Óscar, é um péssimo exemplo. Nem a mulher dele precisaria desta mostra de super macho, nem do que disse aos berros da boca para fora em plena cerimónia, nem a sua ação vai a favor de coisa alguma. Pior, foi ver uma academia cúmplice e serena como se o normal fosse ‘ou dizes o que eu gosto ou então levas um murro na cara’”, começou por escrever o apresentador das manhãs da TVI.

“Depois falam de paz, de tolerância, de calma e preocupam-se com o mundo em discursos emocionados, quando não conseguem resolver o que está ao seu alcance! Óbvio que de forma exemplar, o Óscar não lhe devia ter sido entregue. Ou melhor, deveria ser retirado Já! Prefiro uma boa pessoa a um bom ator. […] Tirem-lhe o Óscar. Na cerimónia, como na vida!” concluiu.