Famosos mascaram os filhos para o Carnaval

Vários famosos vestiram a rigor os filhos para entrar no espírito do Carnaval. O resultado final foi partilhado nas redes sociais.

Miguel Cristovinho mascarou o filho, Mateus, de “Homem Aranha”, e eternizou o momento com uma fotografia no perfil de Instagram. Para acompanhar a imagem, o cantor fez um balanço das suas “benções”.

“Se contar as minhas benções já era uma prática comum na minha vida, nestes próximos dias então vai ser praticamente impossível ter qualquer momento de alegria sem dar graças por poder viver em paz e liberdade. Sem sentir o peso de todos aqueles que, neste preciso momento, aqui tão perto de nós, temem pelas suas vidas e pelas vidas das suas famílias”, começou por escrever.

“A minha benção de hoje foi poder ver a cara de felicidade do Mateus com a máscara de super-herói que lhe pude comprar, foi poder levar o meu filho à escola sabendo que a maior dificuldade dele hoje vai ser partilhar o brinquedo mais disputado. Vai certamente ter um dia feliz. Estamos tão habituados a querer mais e mais, tão acostumados a competir e a ambicionar ter aquilo que não nos chegou, que nos esquecemos do enorme privilégio que temos – o privilégio de viver uma vida em paz e com saúde”, prosseguiu.

“Que a gratidão seja uma bússola nos nossos dias, para que possamos ser empáticos e estar conscientes de que muitas vezes aquilo que temos em abundância está em forte escassez para o nosso vizinho. Partilhem aqui comigo uma coisa pela qual estão agradecidos no dia de hoje, vou gostar de ler”, rematou o artista.

Já Irma Ribeiro optou por mascarar o filho, Moa, de “Batman”. “Este salva o mundo fácil”, pode ler-se na legenda.

Por sua vez, Mafalda Sampaio vestiu a filha mais velha, Madalena, com a máscara da “Elsa”.

“Temos uma Elsa! O fato chegou a tempo e a Madalena ficou toda feliz por ser Elsa. Quando chegámos à escola, tínhamos mais umas 60 Elsas a brincar! Os vossos filhos foram de quê?” escreveu.

Carolina Deslandes vestiu o filho mais novo, Guilherme, de “Capitão América”, o filho Benjamin, de “Harry Potter” e o filho mais velho, Santiago, de “Unicórnio”.

“Hoje, mais do que nunca, precisávamos todos de um bocadinho de magia. De sonho. De brincar. De criar outro mundo dentro do mundo. O meu ‘Harry Potter’, ‘Unicórnio’ e super-herói”, desabafou a cantora.