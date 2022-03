Famosos mascaram-se no Carnaval e brincam com os filhos

O Carnaval saiu esta terça-feira à rua e muitas figuras públicas aproveitaram a festa para se mascarar ou mostrar os melhores modelos dos filhos. Com a pandemia a abrandar em relação aos últimos dois anos, o Carnaval voltou à normalidade possível, com alguns desfiles pelo país. Os famosos não quiseram faltar à festa e, além de se mascararem, também fizeram os filhos alinhar na brincadeira.

Liliana Campos, apresentadora, lembrou a passagem por Veneza, em Itália, mas até admitiu nas redes sociais que foi no Brasil que viveu a época mais festiva da sua vida. “Não tenho nem nunca tive espírito carnavalesco, mas confesso que amei um Carnaval que passei no sambódromo do Rio de Janeiro. Fiquei com vontade de voltar, e também de um dia ir até ao Carnaval da Bahia. Mas nada mais que isso”, referiu nas redes sociais.

“Quando fui surpreendida com esta viagem a Veneza, nem me lembrei do Carnaval. Mas de repente estava no meio de um dos Carnavais mais emblemáticos do Mundo. Se já achava a cidade misteriosa, senti que esse mistério se adensa ainda mais nesta época . Assim como percebi pelos gestos e pelos olhares que existe uma forte conotação não só sensual, mas também sexual entre aqueles que, percebemos de imediato, levam esta brincadeira , muito a sério”, concluiu a apresentadora.

Já Luciana Abreu não saiu do Portugal, porque tinha o “Domingão”, da SIC, para apresentar em direto e a atriz vestiu-se de tigresa. A pose, em cima da moto, deu um ar mais “agressivo” à também cantora, pelo menos de acordo com alguns comentários nas redes sociais.

Andreia Dinis, que abriu uma loja de roupa online e tem estado afastada da representação desde “Golpe de Sorte”, “viajou” até ao antigo Egito, enquanto Joana Cruz, animadora de rádio, optou por um modelo a fazer lembrar as festas mais loucas dos anos 70.

Outros nomes, como José Carlos Pereira, Catarina Raminhos e Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, preferiram mostrar os filhos. No caso do ator e médico a festa foi a dobrar com o pequeno Tomás: “11 meses deste macaquinho. E cada vez mais o amo. Parabéns filhote”.

Catarina Raminhos mostrou grande orgulho da filha mais velha. “Acho que dá para perceber que ela é a rainha do Carnaval. A que melhor se prepara, a que mais vibra e se diverte (acho que as irmãs só se mascaram porque ela trata de tudo) Não sai à mãe e muito menos ao pai”, garantiu a mulher do ator e humorista.

Finalmente, Ana Garcia Martins brincou com os dois filhos: “Benedita, a incrível domadora de irmãos”.

Também o ex-marido, Ricardo Martins Pereira, publicou fotos idênticas dos dois menores mascarados.