Famosos juntam-se para dar os parabéns a Cláudia Vieira

Cláudia Vieira completa, este sábado, 42 anos e os amigos e caras conhecidas enviaram mensagens de parabéns à atriz nas redes sociais.

A intérprete da SIC está em Tróia a passar este fim de semana rodeada de família. No perfil de Instagram, a artista mostra-se feliz por ter arrancado as festividades do seu dia de aniversário.

“E o meu dia arrancou”, pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/CBpx2rMh034/

Na secção de comentários, diversos famosos fizeram chegar um “miminho”. “Parabéns, querida Cláudia. Um dia muito feliz”, escreveu a apresentadora Cristina Ferreira. “Parabéns, Cláudia! Um super dia cheio de amor”, comentou a atriz Catarina Gouveia.

“Parabénssss, mamã linda! Muita saúde e muitos aninhos de vida”, atirou a modelo e atriz Sharam Diniz. “Muitas parabéns, mana mais linda”, afirmou a também intérprete Bárbara Lourenço.

LEIA TAMBÉM: