Famosos reagem à morte do estilista Manuel Alves

Manuel Alves, de 73 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 14 de maio, no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro. No Instagram, clientes e amigos já lamentaram a morte do estilista.

Fundada em 1984 pela Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, a marca Alves/Gonçalves assinou, em 2018, os “looks” usados por Filomena Cautela no Festival Eurovisão da Canção.

A apresentadora da RTP foi uma das primeiras pessoas a reagir publicamente à notícia da morte de Manuel Alves. No Instagram, partilhou um texto em que a arte do estilista era descrita como elegante, rebelde, futurista e sofisticada e agradeceu as palavras à autora do mesmo.

“A sobrevoar os EUA, recebo uma mensagem com a notícia da tua partida, querido Manuel. É estranho, talvez por estar nas nuvens, embora longe de Portugal, sinto-me tão perto de ti. Agora estás em paz”, escreveu Felipa Garnel, na legenda de uma fotografia onde surge abraçada ao amigo.

A comunicadora lembrou Manuel Alves como sendo um dos designers “com um dos sentidos estéticos mais apurados” que conheceu. “Vais fazer falta Manel. À tua família, aos amigos e a Portugal, que perde um nome grande da moda”, sublinhou.

A atriz Maria João Bastos também lamentou a morte. “Querido, Manel! Descansa em paz! Obrigada por tudo”, referiu.