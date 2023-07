Famosos viajaram até Londres para assistir à final do torneio de Wimbledon

Brad Pitt, Idris Elba e Daniel Craig foram alguns dos muitos famosos que acorreram até Wimbledon para assistir à grande final de ténis.

Como é habitual, a final do torneio de Wimbledon juntou várias figuras públicas e monarcas no mesmo espaço. Além de Kate e William, que se fizeram acompanhar pelos filhos mais velhos, vários atores, como Brad Pitt, Idris Elba e Daniel Craig, mostraram-se aficionados pelo desporto e animados com o duelo.

Após várias horas de disputa, Carlos Alcaraz sagrou-se vencedor. O espanhol jogou contra o sérvio Novak Djokovic.