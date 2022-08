Fanny mostra o novo corpo depois de lipoaspiração (fotos)

Mais feliz do que nunca, Fanny Rodrigues mostrou o novo corpo depois de se ter submetido a uma mudança estética.

Feliz com a nova silhueta. A apresentadora da TVI Fanny Rodrigues recorreu às redes sociais para mostrar o “antes” e o “depois” de se ter submetido a uma lipoaspiração.

“O nosso corpo é a nossa casa!”, começou por salientar no perfil de Instagram. “Se mudamos de casa ou a disposição do interior da mesma quando não nos sentimos bem lá, o mesmo se passa com o nosso corpo. Neste caso: O MEU CORPO!”, acrescentou.

“O resultado não podia estar mais perfeito!”, referiu a repórter do programa dos domingos da TVI “Somos Portugal”, que agradeceu à clínica que realizou uma “lipo HD”.

“Se vocês têm algumas zonas do vosso corpo que vos incomoda, falem com eles! Vão sempre aconselhar-vos da melhor forma!”, concluiu Fanny Rodrigues.