Fanny muda de visual: “Obrigada por me aturarem e alinharem sempre nas minhas loucuras!”

Fanny Rodrigues mudou de visual. A apresentadora do programa “Somos Portugal”, da TVI, deixou o laranja e adotou o loiro com o corte de cabelo mais curto.

A comunicadora, que saltou para as luzes da ribalta depois de participar no “reality show” “Casa dos Segredos” (TVI), apresenta o novo “look” e fez questão de partilhá-lo com os seguidores no Instagram.

“Só é impossível até acontecer! […] Obrigada a todas por me aturarem e por alinharem sempre nas minhas loucuras!” escreveu Fanny Rodrigues na legenda de um vídeo em que mostrar o novo visual.

“Linda”, “Louro é a cor certa”, “Gostoooo” e “Sua camaleoa!” foram alguns dos elogios que apareceram na secção de comentários da publicação.

A apresentadora faz parte do elenco fixo que conduz o programa das tardes de domingo “Somos Portugal”. Além de Fanny Rodrigues, o formato também é apresentado por Santiago Lagoá, Mónica Jardim, Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben”, Zé Lopes e Ana Arrebentinha.