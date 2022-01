Fanny Rodrigues agradece carinho recebido na Amadora

Fanny Rodrigues recorreu ao seu perfil de Instagram, este domingo, 17 de outubro, para agradecer o carinho que recebeu dos fãs.

O último programa “Somos Portugal”, da TVI, na Amadora e o afeto dos fãs deixou a apresentadora surpreendida e fez questão de partilhar o seu contentamento nas redes sociais.

“Quando vos digo que o ‘Somos Portugal’ é o melhor programa da televisão portuguesa, confiem em mim! Quando vos digo que é o programa mais PORTUGUÊS de PORTUGAL, confiem em mim!” começou por escrever.

“O ‘Somos’ não é um programa qualquer! O ‘Somos’ merece respeito e todo o vosso amor! O ‘Somos’ é das pessoas! O ‘Somos’ é o povo! O ‘Somos’ somos todos nós! Amadora não tenho palavras! Como se diz na minha terra: ‘Botem os olhos!’ Amei! Amei! E estou muito grata!” rematou.

A caixa de comentários, rapidamente, se encheu com agradecimentos. “Obrigada pelo carinho e pela disponibilidade de teres sempre tempo para uma foto de sorriso no rosto” ou “Amadora no seu melhor obrigada Somos Portugal obrigada Fanny” são algumas das palavras escritas pelos seguidores.