Fanny Rodrigues fica em “choque” com foto de Ana Arrebentinha

Fanny Rodrigues ficou em choque, esta quinta-feira, 15 de abril, com uma fotografia antiga que Ana Arrebentinha partilhou das duas nas redes sociais.

A apresentadora do programa “Somos Portugal”, da TVI, foi apanhada de surpresa, no perfil de Instagram, pela colega de ecrã do vespertino de domingo Ana Arrebentinha, com um “tesourinho”.

“Estou em choque ainda”, afirmou Fanny Rodrigues.

As duas comunicadoras estiveram como comentadoras oficiais da última edição do “Big Brother”. Recentemente, Fanny Rodrigues e Ana Arrebentinha foram anunciadas como parte do elenco fixo do “Somos Portugal” (TVI).

Além da ex-“Casa dos Segredos” e da humorista, também Mónica Jardim, Santiago Lagoá, Rúben Vieira, mais conhecido com Ben, e Zé Lopes fazem parte do grupo que conduz o formato dos domingos à tarde na TVI.