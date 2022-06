Fanny Rodrigues e as críticas quando pesava mais 31 quilos: “Deu-me vontade de ser melhor”

Fanny Rodrigues confessou, esta quinta-feira, 9 de junho, que as críticas que recebia quando pesava mais 31 quilos foram a motivação para melhorar o seu corpo.

A apresentadora do “Somos Portugal” falou, no programa “Dois às 10” (TVI), sobre os comentários negativos de que era alvo antigamente, referindo que na altura “eram demais”.

“Era demais, por muito que tentasse não ler ou ter acesso, caía-me constantemente ao colo. Isto, sem tentar passar à minha família que estava mal”, confessou a comunicadora a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Fanny Rodrigues, que entretanto perdeu 31 quilos com dieta e cirurgias, admitiu que a onda de críticas foi a sua motivação para ser melhor. “Ainda bem que isso aconteceu, porque essas pessoas não imaginam a força que me deram”, afirmou.

“Há pessoas que não percebem eu ter começado a emagrecer para calar as pessoas, eu percebo, porque tanto me chamaram gorda, Popota e ‘volta para a tua terra’, só me deu vontade de ser mais e melhor”, assegurou, a concluir.