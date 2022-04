Na Suíça, Fanny Rodrigues garante que vai estar no “Somos Portugal”

A desfrutar de uns dias de descanso na Suíça, com o filho, Diego, e a família, Fanny Rodrigues garantiu que vai marcar presença no programa “Somos Portugal”, do próximo domingo, 1 de maio.

A apresentadora viajou para território suíço, onde esteve vários anos como emigrante, para estar com parte da sua família. Durante a estadia, a comunicadora tem partilhado várias imagens com os fãs.

Contudo, existiram internautas preocupados com a presença de Fanny Rodrigues na próxima emissão de “Somos Portugal”. A apresentadora da TVI fez questão de descansar os seguidores.

“Oh meus amores, vocês são lindos. Estou na Suíça, mas domingo estou na vila do Gerês. Não vos troco por nenhum chocolate suíço”, assegurou.

Além de Fanny Rodrigues, também Mónica Sintra, Santiago Lagoá e Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben”, fazem parte do elencos de apresentadores do programa “Somos Portugal”.