Fanny Rodrigues diverte-se em Ibiza com o companheiro

Fanny Rodrigues diverte-se em Ibiza, Espanha, com o companheiro, João. A apresentadora da TVI mostrou-se rendida à ilha espanhola.

A comunicadora, que faz parte do elenco de apresentadores do programa “Somos Portugal”, da estação de Queluz de Baixo, viajou até Ibiza para apanhar banhos de sol e passear com o companheiro.

“Ibiza bonita”, escreveu Fanny Rodrigues na legenda de um vídeo.

Depois da chegada à ilha, a apresentadora já se tinha mostrado ao lado do seu companheiro numa fotografia com a legenda: “Tudo certo”.

Lembre-se que o casal tem um filho em comum, Diego.