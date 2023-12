Fanny Rodrigues indignada com comentários sobre a sua aparência: “Parem de me chatear”

Fanny Rodrigues tem sido alvo de comentários sobre a sua aparência. Nas redes sociais, mostrou-se chateada com o que tem sido falado.

Nas redes sociais, Fanny Rodrigues tem recebido comentários sobre a sua aparência, que sugerem que a apresentadora se submeteu a intervenções estéticas e procedimentos desse género.

Farta desses comentários, Fanny decidiu responder ao que tem sido falado com uma publicação no Instagram. “Só porque já é um assunto que me começa a dar comichão”, começou por escrever.

“Eu não fiz nenhuma operação na cara. Não mexi na minha cara. A única coisa que fiz: meti aparelho. E perdi peso. Ponto final parágrafo” afirma.

“Estou bem comigo. No meu corpo e com o meu rosto. Agora, parem lá de me chatear com esses comentários, ok? Obrigada”, conclui.