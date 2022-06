Fanny Rodrigues lamenta afastamento de João Mota: “Nunca mais falámos”

Fanny Rodrigues lamentou o afastamento de João Mota depois de ter terminado a participação dos dois na “Casa dos Segredos”, da TVI.

A apresentadora do “Somos Portugal” saltou para as luzes da ribalta após ter participado no “reality show”. Durante a sua primeira participação no formato, a comunicadora ficou apaixonada por João Mota.

“Se fosse só mais uma e não tivesse aquela história toda complicada e triângulo, se calhar não estava aqui. Tinha de acontecer por algum motivo, mas foi lindo”, afirmou, em entrevista à revista “Cristina”, referindo de seguida: “Tenho que admitir e estava completamente apaixonada”.

Assim que saíram da casa mais vigiada do país, os dois cortaram relações. Fanny Rodrigues lamentou que se tenham afastado um do outro.

“Acho que a amizade está acima de qualquer mudança, trabalho ou país. Não custa nada pegar no telefone e perguntar: ‘estás bem? Precisas de alguma coisa?’. Mas nunca mais falámos”, rematou.