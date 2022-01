Fanny Rodrigues e o processo de emagrecimento: “Fiz batota, fui à faca”

Fanny Rodrigues esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, nesta quinta-feira, 20 de janeiro, no vespertino “Goucha”, na TVI.

A apresentadora, que ficou conhecida por participar no “reality show” “Casa dos Segredos”, sofreu durante bastante tempo com excesso de peso. Durante a entrevista com o apresentador, a comunicadora explicou o processo de emagrecimento.

“Gostaria de saber como é que a Fanny emagreceu”, começou por perguntar Manuel Luís Goucha. “Fiz batota, fui à faca. Fiz lipoaspiração e abdominoplastia”, confessou Fanny Rodrigues.

“Comecei por perder peso, ‘cortar à boca’, que custa-me tanto, mas teve que ser. Não imagina como passo mal, custa-me tanto”, desabafou. “Há que ter equilíbrio, continuo a comer que nem uma ‘via verde’”, acrescentou.

No fim, a apresentadora do “Somos Portugal” (TVI) frisou que se sente plena: “Tenho tudo o que preciso. Se não fosse feliz era burra”.

Antes da conversa com Manuel Luís Goucha, quando estava a escolher a roupa para a sua participação no vespertino, a comunicadora recebeu a mensagem de uma seguidora que a deixou emocionada.

“Perguntei ao final do dia como devia de ir vestida amanhã ao programa! E a Mónica (uma seguidora), disse-me a coisa mais bonita de sempre! Para eu ir vestida de coração dos pés à cabeça!” relatou.