Fanny Rodrigues responde a rumores de separação

Fanny Rodrigues respondeu, esta terça-feira, 23 de agosto, aos rumores de que se tinha separado do companheiro, João Almeida.

A repórter do programa “Somos Portugal”, da TVI, partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia em que aparece com o filho às costas. Na legenda, um internauta destacou a falta de João Almeida.

“Que lindos! Só falta o papá”, comentou um seguidor. “Estava a tirar a fotografia”, respondeu Fanny Rodrigues.

O casal tem em comum o filho, Diego. Recentemente, a profissional da TVI levou o “rebento” e a mãe para passar uns dias de férias num resort. “A minha mãe nunca tinha vindo a um resort! Num espaço de dias, esteve em dois”, contou.