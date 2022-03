Fanny Rodrigues revela que vai ser tia de gémeos

Fanny Rodrigues está em êxtase com a gravidez da irmã, algo que fez questão de partilhar no seu perfil de Instagram, esta sexta-feira, 25 de março.

A comunicadora publicou uma fotografia da irmã, Carina Rodrigues, e afirmou: “Vou ser tia de gémeos”, mostrando assim a sua felicidade com a notícia.

“Quando soube fiquei em choque. Em choque porque para mim e quem me conhece sabe, a minha irmã é um bebé! E como assim?! O meu bebé vai ser mãe?! Li a mensagem e tola com o sono pensei que ela estava com covid-19! Quando falamos por chamada, é que percebi! Percebi que não era bebé, percebi que a nossa vida ia mudar e percebi que íamos todos crescer”, escreveu.

“Tenho medo. Muito medo. Porque sei o que é ser mãe de um e não consigo imaginar o que é ser mãe de dois! Só sei que ela vai ser uma sortuda, porque vai receber o amor de um filho a dobrar. Vai ser amada por dois. Por três e por toda a família!”, acrescentou.

“Estou muito feliz por ti! E muito feliz por te ver tornar numa Mulher linda. E tenho a certeza que vais ser uma mãe incrível! Quanto a mim, sabes que estou aqui. Sempre. Para o que der e vier. Estejas tu onde estiveres”, rematou.